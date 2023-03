Borseggiatrici/borseggiatori colpiscono anche ai mercati infrasettimanali di Venafro, impossessandosi di

portafogli altrui con banco posta e altro con cui prelevare dai conti personali

Borseggiatrici o borseggiatori, non è dato sapere del loro sesso, in azione purtroppo anche al mercato

ambulante del sabato a Venafro, non solo a Roma, Milano ect. secondo le precise ed ottime denunce visive

di Striscia di Mediaset. Tali individui infatti hanno appena colpito tra gli stand ambulanti di Corso Molise o

dell’attiguo rione popolare di Via Maiella a Venafro, luoghi dove solitamente si tengono i mercati ambulanti

del mercoledì e del sabato, portando via ad un ignaro signore il portafoglio contenente le carte per

prelevare al banco posta o altrove, dileguandosi subito dopo senza lasciar traccia e senza che il derubato si

avvedesse per tempo di quanto gli stava accadendo. Accortosi successivamente della sottrazione, l’uomo si

è precipitato all’ufficio postale cittadino e quindi alle forze dell’ordine per la denuncia del caso e bloccare la

propria carta/prelievi, ma pare che i malviventi qualcosa già fossero riusciti a prelevare. Attenzione quindi a

cosa portate in tasca o in borsa se vi recate ai mercati infrasettimanali, dove si aggirano loschi figuri lesti nel

mettere le mani nelle vostre tasche o nelle borse, impossessandosi dei vostri averi. “Dato siffatti episodi -è

il parere raccolto in giro a Venafro- sarebbe il caso che le forze dell’ordine si aggirassero in buon numero tra

gli stand ambulanti dei mercati venafrani del mercoledì e del sabato per individuare siffatti individui,

prevenire le loro malefatte ed assicurarli finalmente alla giustizia !”. Certo che purtroppo preoccupazioni e

problemi non mancano affatto, anzi lievitano di giorno in giorno nei grandi come nei piccoli centri, e non è

affatto un bel vivere !