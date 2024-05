di Redazione

Anche quest’anno la Camera di Commercio del Molise partecipa all’edizione di Borghi DiVino in tour 2024. Borgo diVino è l’appuntamento itinerante che abbraccia l’Italia dei suoi borghi più belli e dei suoi vini migliori. Le eccellenze enogastronomiche entrano tra vicoli, rocche e scorci di terra e di mare per offrirvi weekend unici di riscoperta dei territori, da esplorare a passo lento e calice alla mano. Un viaggio gustoso tra degustazioni, percorsi formativi ed esperienze diffuse dove i vini e i loro protagonisti si raccontano in cornici di grande suggestione. A tale proposito la Camera di Commercio del Molise, con Determinazione del Segretario Generale n. 61 del 13.05.2024, ha pubblicato un Avviso di Manifestazione d’interesse per le aziende vitivinicole della regione, prevedendo la partecipazione da n. 10 a n. 14 aziende molisane di produzione e/o commercializzazione per partecipare:

alle seguenti tappe nazionali:

Abruzzo -Città Sant’Angelo (31 maggio – 2 giugno)

Toscana – Montaione (21-23 giugno)

Campania – Vietri sul Mare (12-14 luglio)

Lombardia – Lovere (26-28 luglio)

Lazio – Nemi (13-15 settembre)

alla tappa di Oratino, che si svolgerà dal 6 all’8 settembre.

Nello specifico la Camera si farà carico dei seguenti costi, che verranno imputati alle imprese aderenti sotto forma di contributo in regime de minimis:



Partecipazione alla Tappa di Oratino, comprendente il costo di allestimento percorso, gestione organizzativa e costo delle singole postazioni per le aziende;

Partecipazione alle 5 tappe nazionali selezionate e relativi servizi di degustazione compreso personale specializzato;

Spedizione dei prodotti per le tappe nazionali;

Inoltre, per la TAPPA DI ORATINO si farà carico dei costi relativi a:

Experience con giornalisti, redattori e content creator per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti;

Incontri con Buyers per l’attivazione di scambi commerciali;

MASTERCLASS per 20 partecipanti con degustazione di vini vincitori della edizione 2024 del Premio Ercole e assaggio di pietanze tipiche.

Per tutte le tappe è prevista la promozione dell’evento, effettuata anche attraverso newsletter, richiami in homepage, notifiche web push, post sui social indirizzati in particolare ai fan dei siti. Il tour, che si svolge dal venerdì alla domenica solo in orario serale ed è aperto a tutti (turisti, wine lovers, influencer appassionati), è un’esperienza degustativa attraverso un percorso allestito lungo il borgo che accompagna i visitatori passo dopo passo tra vicoli e piazze, per un vero e proprio viaggio di conoscenza nell’arte della viticoltura e nell’abbinamento cibo-vino. Le imprese interessate dovranno inviare manifestazione di interesse a partire da oggi 13/05/2024 fino al 20/05/2024 esclusivamente alle Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Ente cciaa.molise@legalmail.it e, per conoscenza all’indirizzo e-mail: promozione@molise.camcom.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “Partecipazione a Tour Borgo diVino 2024”. Tutti i documenti (avviso, modulo per la manifestazione di interesse e informativa privacy) e le informazioni di contatto per maggiori delucidazioni, sono pubblicati sul sito camerale www.molise.camcom.gov.it.