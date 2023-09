Fonte: ItaliaOggi

Il 58% dei sequestri preventivi effettuati dalla Gdf riguarda il bonus facciate. Il 23% l’ecobonus ordinario, l’8% il sismabonus ordinario, il 5% le frodi sulle locazioni e l’1% le ristrutturazioni. Il restante 5% è imputabile al superbonus

Il 58% dei sequestri preventivi effettuati dalla Guardia di finanza riguarda il bonus facciate. Il 23% ha riguardato l’ecobonus ordinario, l’8% il sismabonus ordinario, il 5% le frodi sulle locazioni e l’1% le ristrutturazioni. Il restante 5% delle frodi è imputabile al meccanismo del superbonus. Sono queste le percentuali, il disaggregato delle frodi sui bonus edilizi forniti dall’Agenzia delle entrate nella sua attività di monitoraggio al premier Giorgia Meloni che ItaliaOggi ha avuto modo di analizzare. Innanzitutto la suddivisione delle percentuali delle frodi è imputata a una voce quella consistente frutto delle operazioni della Guardia di finanza che finora ha sequestrato 7,4 mld di euro riconducibili a probabili frodi sui bonus edili. Dentro questa cifra si trovano in misura differenziata somme critiche attribuibili a irregolarità dei diversi bonus edilizi. Ancora una volta, e il quadro non cambia rispetto al precedente monitoraggio di marzo consegnato al Parlamento dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto M. Ruffini, la parte del leone delle irregolarità la fa il bonus facciate. A seguire come riportato gli altri bonus. Al momento dunque risultano sequestrati e congelati per il convitato di pietra della spesa pubblica, il superbonus 0,37 mld. Lo stesso importo di frodi sono state contestate in merito agli affitti in nero.

Ma il presidente del consiglio il 30 agosto 2023 (si veda ItaliaOggi del 31 agosto) aveva parlato di 12,8 mld di frodi. La somma è omnicomprensiva di tutte quelle cifre sia sottoposte a sequestro sia che presentano anomalie e per cui è richiesto un supplemento di indagine.

In particolare, si opera una tripartizione delle cifre sulle frodi: di 12,8 mld se 7,4 mld sono imputati ai sequestri preventivi operati dalla Guardia di finanza, 4,4 mld sono quelli sotto tutela da parte dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia in buona sostanza per legge una volta che il credito è comunicato nella piattaforma di sua gestione può congelarlo per almeno 30 giorni in attesa di ulteriore documentazione da parte del contribuente e poi procedere allo scarto se considerato inidoneo o irregolare al termine delle verifiche e controlli. Infine 1,1 mld sono cifre per le quali sono in corso accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria con un esito complessivo ancora da decidere.

Il disaggregato delle irregolarità dunque non riguarda tutti i 12, 8 mld ma solo quelli per cui è stato accertato con il sequestro una anomalia più consistente. Si deve guardare ai 7,4 mld bloccati dalle fiamme gialli per trovare che il bonus facciate ha prodotto sequestri preventivi pari a 4,29 mld, l’ecobonus ordinario 1,27 mld, il sisma bonus ordinario 0,59 mld, il superbonus, 0,37 mld, il bonus locazioni 0,37 mld e le ristrutturazioni 0,08 mld.