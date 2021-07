di Luigi Venditti

Dal primo luglio sono applicati bonus sulle bollette di acqua, luce e gas, più di due milioni e seicentomila le famiglie beneficiarie che hanno diritto cioè agli sconti sulle fatture grazie a questi tipi di bonus sociali che intendono avvantaggiare il cliente che si trova in situazione di disagio o svantaggio economico nel pagamento delle bollette. Lo sconto sarà attivato automaticamente senza alcuna richiesta, sarà sufficiente compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) sconti che dovevano partire già dal primo gennaio ma che hanno tardato un pò ad arrivare ma finalmente ci sono per permettere a milioni di italiani di poter tirare una boccata d’ossigeno economicamente parlando. Dopo gli aggiustamenti e le modifiche necessarie fatti osservare dal garante per la privacy all’Arera (Autorità per l’energia le reti e l’ambiente) si stima quindi siano triplicati i possibili aventi diritto che negli anni scorsi si vedevano negata questa possibilità.