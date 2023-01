Tutte le informazioni sul bonus acqua potabile, il credito di imposta per chi installa impianti di depurazione, filtri e non solo

Anche per il 2023 è disponibile il bonus acqua potabile che permette di ottenere un rimborso fino a 500 euro per le spese sostenute per la razionalizzazione del consumo dell’acqua potabile.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 50% della spesa per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento o addizione di anidride carbonica. La domanda per ottenere nel 2022 dovrà essere inviata dal 1° al 28 febbraio 2023.

Ecco tutte le informazioni sul bonus acqua potabile 2023, sui requisiti, su come richiederlo e su quanto ammonta.

COS’È IL BONUS ACQUA POTABILE 2023

Il bonus acqua potabile è un aiuto economico per chi acquista sistemi per migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa oppure in un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, nonché in un ente del terzo settore o religioso. Si tratta, nello specifico, di un credito di imposta del 50% sulle spese sostenute nel corso dell’anno precedente per l’acquisto e l’installazione di sistemi (filtri, depuratori o gasatori) che hanno come scopo il miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. L’obiettivo è ridurre il consumo dei contenitori di plastica per l’acqua potabile.

L’agevolazione è stata introdotta, inizialmente per il biennio 2020-2021, dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), ma è diventata operativa dal 17 giugno 2021, perché si è dovuto attendere per l’attivazione del bonus acqua potabile il decreto attuativo. L’Agenzia delle Entrate, che gestisce la misura, con il provvedimento del 16 giugno 2021 ha definito i criteri e le modalità di fruizione del beneficio. L’agevolazione è stata rinnovata dalla Legge di Bilancio 2022 e ad oggi è applicabile anche alle spese sostenute nel 2022 (con bonus richiedibile nel 2023) e nel 2023 (con bonus richiedibile nel 2024). Le risorse disponibili sono 5 milioni di euro per il 2022 e 1,5 milioni euro per i 2023. Ma vediamo tutti i dettagli.

A CHI SPETTA

Possono fare richiesta di bonus acqua potabile 2023 tutti coloro che hanno acquistato e installato sistemi di depurazione e di filtraggio che vi elencheremo di seguito nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Si tratta, nello specifico, delle seguenti categorie di soggetti:

persone fisiche ;



; soggetti esercenti in arti, professioni o attività di impresa;



in arti, professioni o attività di impresa; enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli enti del terzo settore.