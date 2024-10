di T.A.

La nuova collana Le Sibille celebra la forza delle voci femminili con opere di autrici che hanno segnato la letteratura mondiale.

Bonfirraro editore annuncia con orgoglio il lancio della nuova collana editoriale le Sibille, un progetto ambizioso che celebra la potenza e la diversità delle esperienze femminili attraverso la letteratura. La collana esordisce con il capolavoro Voglio vivere la mia vita di Carmen de Burgos, una delle figure più influenti del femminismo spagnolo del XX secolo. La traduzione in italiano è curata da Fabiana Chillemi. In libreria e negli store on line dal 27 settembre 2024. Voglio vivere la mia vita è un’opera che sfida le convenzioni sociali e familiari del suo tempo. Il romanzo esplora il diritto di ogni individuo a determinare il proprio destino, criticando le norme di genere e le aspettative sociali che limitano la libertà personale. Scritto nel 1931, il libro presenta una sorprendente modernità, affrontando temi come l’identità di genere, la libertà individuale e l’oppressione familiare. Questi argomenti, sebbene trattati in un contesto storico diverso, sono ancora incredibilmente rilevanti oggi, quando le discussioni su diritti e libertà personali sono al centro del dibattito pubblico. La protagonista, Isabel, affronta un viaggio interiore complesso, sfidando le convenzioni sociali che limitano la libertà delle donne. “Questo romanzo è un manifesto di indipendenza, un invito a non scendere a compromessi per vivere pienamente la propria vita”, afferma Fabiana Chillemi, traduttrice del libro, e continua: “Le giovani donne di oggi troveranno in Carmen de Burgos una fonte d’ispirazione straordinaria. La sua vita e le sue opere sono esempi potenti di resilienza, coraggio e autodeterminazione. De Burgos ha sfidato il sistema patriarcale, dimostrando che una donna può essere indipendente, colta e forte anche in una società ostile.” Il romanzo di Carmen de Burgos Voglio vivere la mia vita rappresenta la scelta ideale per inaugurare la nostra nuova collana editoriale Le Sibille, che si propone di diventare un faro nella letteratura femminile, e di dare voce alle donne che hanno influenzato la storia e la letteratura. “Con questa collana, vogliamo rendere omaggio alle autrici che hanno saputo affrontare temi profondi e attuali, mettendo in luce la forza, la saggezza e la resilienza delle donne”, spiega l’editore Salvo Bonfirraro. “Ogni opera selezionata è un capitolo importante della letteratura, capace di toccare corde universali e, al contempo, di riflettere le sfide specifiche che le donne affrontano”. La collana le Sibille e il libro Voglio vivere la mia vita saranno presentati ufficialmente alla Buchmesse di Francoforte, la più importante fiera internazionale del libro, che si terrà dal 16 al 20 ottobre 2024. Bonfirraro Editore sarà presente, con tutto il suo catalogo, nel Padiglione Italia, Sala 5, Stand B44, un’occasione unica per condividere la propria visione editoriale con un pubblico internazionale, in un’edizione in cui l’Italia è ospite d’onore. “Siamo entusiasti di partecipare a un evento di questa portata”, dichiara Alberto Bonfirraro, direttore marketing della casa editrice. “La Buchmesse rappresenta una straordinaria opportunità per far conoscere il nostro progetto e per condividere con il mondo la forza delle voci femminili, di ieri e di oggi, che celebriamo con le Sibille e il nuovo romanzo della scrittrice Carmen de Burgos Voglio vivere la mia vita”. La collana continuerà a proporre autrici straordinarie che hanno saputo rompere barriere e creare storie capaci di ispirare generazioni. Tra i prossimi titoli in programma figurano La Fabbricante di Barcellona di Dolors Monserdà i Vidal; Clixés di Carmen Karr Alfonsetti e La tribuna di Emilia Pardo Bazán, che esploreranno ulteriormente tematiche legate alla resilienza, al coraggio e alla capacità delle donne di trasformare le proprie esperienze in storie di profondo impatto emotivo e sociale. “La nostra storia è il futuro verso cui ci avviamo…”: questa la massima sposata dall’editore Salvo Bonfirraro, che ama guardare lontano, assecondando la sua innata e incondizionata curiosità, trasmessa anche al figlio Alberto, responsabile del settore marketing dell’azienda. Ogni volume – narrativa, poesia, saggistica, storia, letteratura straniera – pubblicato da questa casa editrice indipendente racchiude una scoperta, un’idea, un nuovo modo di guardare e valutare il mondo e il nostro tempo. Il catalogo dell’editore può essere consultato in tutte le librerie d’Italia, negli store on-line e sul proprio sito http://www.bonfirraroeditore.it/