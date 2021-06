di Luigi Venditti

Un paese immerso nel verde della natura, natura già da qualche anno valorizzata con la creazione nel “Bosco Difesa” di un area verde attrezzata per picnic e soste lunghe o brevi, un area verde a cui si giunge attraverso il “sentiero natura” che porta dall’inizio del bosco ad un area che e di sosta anche per cavalli oltre che per persone attrezzata per grigliate estive, a due passi di quest’area si puo trovare la prima delle due cascate presenti nel bosco, la cascata di “Burraccelle” la più piccola delle due. Un bosco quello Difesa ricco anche in gran numero di diverse varietà arboree. Ma è partendo dall’ingresso nel bosco che si trova all’altra estremità del centro abitato che possiamo arrivare più facilmente alla Casacata dei Pioppi in dialetto locale “cascata di Chiupptill” un luogo incantevole a cui si giunge sempre inoltrandosi per poche centinaia di metri nel verde del sentiero parallelo al sentiero Natura di cui parlavamo. Luoghi ideali per trascorrere una domenica di relax con amici e parenti.