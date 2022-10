di Luigi Venditti

Torniamo sul “Caso” ma non a caso non per caso , parlando, scrivendo , ritracciando , rifotografando la questione ormai annosa di Bonefro e la Sua frana lungo la Provinciale 63, torniamo in merito riproponendo alcuni scatti fotografici dopo che ne avevamo già accennato con un articolo il 7 Marzo 2022 ed allora c’era la neve tra poco ci risarà . I lavori fermi del tutto , nessun progresso , ad eccezione fatta per i lavori di ripristino della viabilità ma ad un solo senso di marcia, su una sola corsia eseguiti da una ruspa che rimosse a suo tempo , cioè nell’immediatezza dell’evento , rimosse alcuni cumuli di terra franata sulla strada per spostarli un pochino più in la su entrambi i sensi di marcia , ma a bordo “pista” . Ci chiediamo a questo punto sperando non diventi una “causa” decennale come le tante di cui si parla nella piazza del paese e nei bar ormai da quarant’anni . Quando saranno portati a termine i lavori di ripristino della normale viabilità ? Ringraziando sempre chi operosamente provvederà per il bene ed il benessere dei Cittadini e del Territorio.