Bonefro, altro Comune molisano dove si celebra San Giuseppe nel solco della tradizione e col fuoco

propiziatorio all’unisono con Venafro

Bonefro, ridente Comune del Campobassano, celebra a sua volta all’unisono con Venafro San Giuseppe,

l’amatissimo Santo Lavoratore e Protettore del Fuoco e della Famiglia. Nel centro della prima provincia

molisana -da informazioni e locandina trasmesse per la pubblicazione dal volitivo Luigi Venditti che

ringraziamo- sono due in effetti i giorni di festa, appuntamenti, pietanze tipiche e tradizioni popolari nel

nome di San Giuseppe. Sabato 18 marzo infatti a partire dalle h 19.00 ci sono state l’accensione del fuoco e

la benedizione dell’altare, mentre domenica 19 marzo (h 19.00) si conclude ogni cosa con la tipica

benedizione delle tredici pietanze, a seguire l’accensione del fuoco serale e dulcis in fundo la tradizionale e

storica Tavolata di San Giuseppe. Il tutto presso l’ex Convento di Santa Maria delle Grazie. Venafro e

Bonefro quindi – il primo nel Molise dell’ovest, il secondo nel Campobassano- due Comuni molisani

accomunati nel nome di San Giuseppe, celebrando il Santo col fuoco in piazza e in punto di tradizione.