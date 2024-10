di T.A.

TRA LE PROPOSTE IN TAVOLA I PIATTI DI TENDENZA, CON RILIEVO PER LA MIGLIORE TRADIZIONE CULINARIA MOLISANA CON FUNGHI E TARTUFI

La cucina oggi ? La ristorazione di tendenza, affiancata a buona musica, gradevole ospitalità e piacevole compagnia ? L’intrattenimento moderno a tavola tra cibi genuini e bevande ad hoc, il tutto in un ambiente massimamente accogliente ? E’ la “scommessa” del terzo millennio per una clientela che vuole mangiare e bere bene, divertendosi ed intrattenendosi a tavola in compagnia di tant’altri ed in piacevole tranquillità, gustando e sorseggiando il migliore possibile che il mercato culinario offre. L’incipit per presentare il nuovo locale di ristorazione di tendenza, il “ BONA SORTE”, che ha appena aperto i battenti nel cuore della storica capitale della MAGNA GRECIA, TARANTO, incontrando d’acchito i favori di tanti entusiasti della nuova offerta in materia di ristorazione ed intrattenimento. Serata bellissima ed affollata, quella inaugurale, con buona musica e piatti in tavola sia di tendenza che della migliore tradizione regionale, pasteggiando nella maniera giusta per divertenti brindisi beneauguranti. A fare gli onori di casa ovviamente i titolari di “BONA SORTE” guidati dal giovanissimo GIUSEPPE, studente avviatosi in tutta convinzione nell’arte della buona ristorazione e dell’intrattenimento. Qualche pietanza in tavola a “BONA SORTE” tarantina nella serata inaugurale ? Chiaramente spazio al mare ed alle sue prelibatezze, senza però dimenticare i piatti di terra del territorio nazionale. Tra questi menzione di merito senza dubbio per PORCINI E TARTUFI MOLISANI, che i buongustai tarantini della serata inaugurale hanno gradito oltre ogni dire, complimentandosi con la proprietà e i protagonisti in cucina. Ed allora benvenuta “ BONA SORTE ” di TARANTO per la delizia dei palati ed il piacere dell’intrattenimento, il binomio giusto per il lavoro e l’economia.