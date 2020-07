Bombola di Gpl esplode in un deposito sito centro storico di Fornelli, tanta la paura per il forte boato, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. L’esplosione si è verificata nella serata di ieri, domenica 26 luglio, provocando piccoli crolli e danni all’interno del locale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio e porre in essere tutti gli interventi del caso. Sull’episodio sono in corso le indagini sia dal personale del Nucleo Investigativo Antincendio del Comando sia da parte dei Carabinieri.