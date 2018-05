Bomba d’acqua nel primo pomeriggio a Campobasso. Diverse strade sono state invase da fango e detriti con la circolazione stradale in tilt. Numerose le richieste di intervento giunte al centralino dei Vigili del Fuoco soprattutto per allagamenti in garage e scantinati. Il violento temporale che si è abbattuto sulla città, fortunatamente, non ha prodotto danni particolarmente rilevanti.