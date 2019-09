Il tamponamento tra mezzi pesanti si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 11 settembre, sulla statale 17 nei pressi di Bojano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’autista di un tir ha tamponato un autocarro che lo precedeva. Nel violento impatto è rimasto incastrato all’interno della cabina di guida ed è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Campobasso.