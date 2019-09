L’incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa sulla SS 17 nei pressi di Bojano. Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento: il bilancio è di sei feriti, tutti trasportati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.