Il messaggio agli studenti del sindaco di Bojano Carmine Ruscetta.

“Il giorno 18.01.2021 riprenderà regolarmente l’attività didattica in presenza nelle Scuole dell’Istituto Comprensivo “Amatuzio – Pallotta” e nelle Scuole superiori (secondo le disposizioni della Dirigenza Scolastica) di Bojano.

Per la sicurezza di tutti e il contenimento del Contagio da Covid 19 ricordo che, in particolare, i genitori degli alunni sono tenuti a comunicare tempestivamente al proprio Istituto Scolastico le eventuali situazioni relative all’emergenza Covid che possano riguardare i propri figli (presenza di sintomi influenzali o febbre, casi sospetti in famiglia, contatti stretti con persone positive al Virus).

Nel caso in cui possa esserci anche solo un sospetto di positività, gli alunni non dovranno recarsi a scuola se non dopo aver consultato il medico curante (pediatra di libera scelta o Medico di medicina generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari.

È un momento particolarmente delicato che richiede ancora molta attenzione e prudenza da parte di tutti. È necessario che ognuno sia consapevole del problema e che si faccia molta attenzione.

Dobbiamo essere razionali, responsabili e rispettosi delle prescrizioni delle Autorità Sanitarie :

– utilizzare sempre la mascherina;

– igienizzare o lavare frequentemente le mani;

– rispettare sempre il distanziamento sociale, soprattutto quando si utilizza lo scuolabus o altri mezzi di trasporto collettivo;

– evitare ogni possibile forma di assembramento, in particolare all’ingresso e all’uscita da scuola.

Il rispetto di queste regole, insieme alle indicazioni degli Istituti Scolastici sono fondamentali per un ritorno alla normalità.

Vorrei ancora una volta raccomandare ai giovani di usare sempre le mascherine ed evitare assembramenti nei luoghi di maggiore affluenza (parchi, piazze, esterno di locali di distribuzione di cibi e bevande). Chiedo quindi uno sforzo particolare, al fine di evitare di dover ricorrere ad apposita ordinanza di chiusura dei suddetti ambiti.

Ricordiamo tutti che con il rispetto di queste poche e semplici regole tuteliamo noi stessi ed al contempo gli altri. Fiducioso del vostro senso di responsabilità e spirito di collaborazione, vi ringrazio di cuore“.