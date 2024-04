di Redazione

Questa mattina, presso la sala del Sindaco di Bojano (CB), si è svolta la cerimonia di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Il Sindaco è Nicola Prioriello, ha 12 anni e frequenta la 1° media nell’istituto Comprensivo “F.Amatuzio-Pallotta” sempre a Bojano (CB).

Durante la cerimonia di proclamazione Nicola era molto emozionato perché per lui è un progetto importantissimo in cui crede tanto. È determinato a portare avanti il suo programma e non vede l’ora di mettersi al lavoro insieme ai suoi piccoli collaboratori.