ITALIA NATALINA MARTUSCIELLO Professoressa di Lettere presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L.Radice” di Bojano.

Laureata in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Cassino con lode, da subito inizia la sua carriera di docente presso vari Istituti della regione Molise.

Dal 2007, riveste il ruolo di Vice Presidente Nazionale del EIP Italia – Ecole Instruments de Paix , associazione riconosciuta dall’UNESCO tra quelle più esperte nella pedagogia dei diritti umani.

Svolge il suo lavoro come una vera e propria missione fatta di oculata attenzione, stile curato, nobile sensibilità d’animo, comprovata professionalità, amore incondizionato, affetto e passione smisurati verso i ragazzi e, al di là dell’impegnativo ruolo ricoperto e dell’incessante lavoro quotidiano svolto, mette in campo di continuo iniziative ed azioni lungimiranti che rendono protagonisti attivi i ragazzi.

Per tale motivazioni e per il suo modo di essere fautrice di valori nobili, come la pace e la legalità, dei diritti fondamentali dei bambini e delle donne, hanno fatto sì che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le conferisse l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

La Professoressa Italia Martusciello è rientrata tra le 600 storie professionali dei docenti italiani dell’Atlante Italian Teacher Award, come tra i 20 migliori professori d’Italia.

La Professoressa è guida essenziale e punto di riferimento per i ragazzi e per i colleghi docenti, un’eccellenza dell’istruzione e formazione della scuola molisana.

La Presidenza del Consiglio regionale del Molise conferisce l’onorificenza di Eccellenza del Molise alla Prof.ssa Italia Natalina Martusciello Simbolo di perseveranza, determinazione e passione, Lustro per il Molise, Esempio encomiabile per le giovani generazioni.