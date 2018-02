Il presidente della Regione Paolo di Laura Frattura ha partecipato sabato mattina a Bojano, insieme alle altre autorità locali, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Polo scolastico della Scuola primaria dell’area matesina.

La struttura, sicura, moderna e accogliente, ospita i bambini delle elementari e della materna di Bojano, San Polo e San Massimo e in futuro ospiterà anche i piccoli alunni di Campochiaro, Colle D’Anchise e Spinete.

“Questo giorno di festa per l’inaugurazione – ha detto il presidente nel suo intervento dopo il taglio del nastro – conclude un percorso che ha interessato tre diverse amministrazioni comunali, così come ha evidenziato il sindaco Di Biase. La buona amministrazione sta anche in questo, nel riconoscere le cose buone fatte da chi ci amministra indipendentemente dalle collocazioni politiche.

La nuova scuola è disposizione di più Comuni. E’ un altro sforzo che abbiamo fatto con nuove risorse, ottenendo questo risultato: si supera il campanile, i comuni non guardano più esclusivamente a loro stessi ma offrono un servizio anche ai paesi vicini. Quindi complimenti a Bojano, ai suoi amministratori e al corpo docente, con l’auspicio che il progetto che stiamo provando a portare avanti anche per le scuole superiori possa trovare sempre in Bojano il punto di riferimento dell’area matesina.

Infine – ha concluso Frattura – un ringraziamento anche all’impresa molisana che ha realizzato l’opera: ritengo sia un altro motivo di orgoglio per l’economia di questa regione che finalmente, dopo tanti sacrifici, comincia a dare qualche buon segnale di ripresa”.