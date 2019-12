Nella mattinata di oggi, venerdì 20 dicembre, sulla Strada Statale 17, nei pressi di Bojano, si è verificato un grave incidente nel quale sono stati coinvolti due cicloamatori. Un’auto, per cause in corso di accertamento, ha travolto i due ciclisti scaraventandoli a terra. Scattato l’allarme, i due sono stati soccorsi e trasportati al Cardarelli di Campobasso dai sanitari del 118. Le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Bojano e la Polizia Stradale.