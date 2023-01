La Repubblica italiana con la Legge n. 211/10 riconosce il 27 gennaio, data di apertura dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria” al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione, la deportazione, la prigionia e la morte anche di tutti coloro che erano “diversi” o si opponevano al progetto di sterminio.

L’IISS “Lombardo Radice” di Bojano, in collaborazione con il Comune l’ANPI Molise e l’EIP, ha organizzato un incontro rivolto agli studenti, alle famiglie e alla cittadinanza per il giorno 27 gennaio alle ore 16.30 dal titolo “Dalla microstoria alla macrostoria. Gli ebrei internati in Molise ed oltre il Molise”.