E’ venuto a mancare all’età di 75 anni Angelo Pio Romano, ex sindaco di Bojano ed ex Consigliere regionale. Esponente dell’ex Democrazia Cristiana, è stato per due volte sindaco di Bojano e assessore all’Urbanistica nella giunta del primo governo Iorio.

Consigliere regionale dal 2000, primo eletto con la lista CCD-Cristiano Democratici. Lasciò la politica attiva nel 2006, quando al Consiglio regionale fu eletto il nipote Massimo Romano. Alla famiglia Romano giungano le condoglianze dell’editore, del direttore e di tutta la redazione di Futuro Molise.