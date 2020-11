Un appello accorato alla responsabilità personale quello lanciato dal sindaco di Bojano Carmine Ruscetta.

“Carissimi concittadini voglio rivolgervi ancora un accorato appello. Purtroppo, i contagi da Covid-19 nella nostra città aumentano ogni giorno di più (negli ultimi giorni oltre trenta nuovi casi), questi vengono monitorati dall’ASREM. Mi rivolgo al vostro senso civico e, ancor più, al vostro senso di responsabilità.

Nel rispetto delle ultime direttive da parte del Presidente del Consiglio, DPCM del 03/11/2020, invito tutti al rispetto delle norme, in particolare: limitiamo il più possibile gli spostamenti non necessari; indossiamo sempre le mascherine sia al chiuso che all’aperto; rispettiamo il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitiamo assembramenti e la frequenza di luoghi di affollamento (piazze, parchi….); curiamo attentamente l’igiene delle mani. Solo se rispetteremo le misure per il contenimento del contagio riusciremo a superare questo momento ed eviteremo interventi ancor più restrittivi.

Siamo affettuosamente vicini a tutti i nostri concittadini colpiti dal Covid-19 e alle loro famiglie e auguriamo loro una pronta guarigione. Siamo al fianco di tutti gli operatori Commerciali così duramente colpiti e importanti per l’economia del nostro paese. Un abbraccio forte a tutto il mondo della Scuola, in particolare i ragazzi, che nella nostra città, è stato particolarmente colpito. Sono certo che osservando le misure che ormai sono divenute per noi familiari, supereremo questo difficile momento e avremo la meglio su questa subdola pandemia“.