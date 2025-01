di Redazione

Anche a Bojano una manifestazione per commemorare la Giornata della memoria in onore delle vittime dell’olocausto. Nel luogo dove tra il settembre del 1940 e luglio del 1941, sono stati internati centinaia di cittadini Sint, Rom, Cinesi ed Ebrei, provenienti da tutto il territorio nazionale. Hanno partecipato il Sindaco, Carmine Ruscetta e il sindaco dei ragazzi e delle ragazze, Nicola Prioriello. Presenti gli alunni delle classi 3^ della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Amatuzio Pallotta di Bojano. Insieme all’Amministrazione comunale e al Comandante dei Carabinieri della città matesina, anche una rappresentanza locale degli Alpini e dell’Associazione Falco. Commovente è stato il discorso del Sindaco Ruscetta e importantissima la presenza del sindaco dei ragazzi che dopo una toccante introduzione ha coordinato gli interventi dei tanti coetanei che, guidati dagli insegnanti, si sono alternati per ricordare, tramite lavori preparati anche autonomamente, le vittime della Shoah.