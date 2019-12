Il 14 dicembre 2019, alle ore 10.30, presso la caserma sede della Compagnia Carabinieri di Bojano, si terrà la cerimonia di esposizione di un cippo commemorativo in memoria del Generale di Divisione M.A.V.C. Franco Romano, ove un picchetto in armi renderà gli onori militari. Parteciperanno il Generale di Brigata Carlo Cerrina, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, altre autorità locali e i familiari del Generale Romano.

CENNI SULLA FIGURA DEL GENERALE ROMANO

Il Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri Franco ROMANO è nato a Bojano il 25 dicembre 1939. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, la Scuola di Applicazione di Torino e il Corso Superiore di Stato Maggiore, conseguendo al culmine della sua brillante carriera il grado di Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri.

Ha diretto diversi comandi territoriali a Napoli, Genova e Torino, il Gruppo di Sassari e la Legione Carabinieri di Bologna, assolvendo incarichi operativi e di stato maggiore, nonché il Centro Carabinieri Sommozzatori, quale primo ufficiale in possesso del brevetto di subacqueo.

Fra le tante attività, va menzionata la partecipazione all’operazione di soccorso dei naufraghi del piroscafo mercantile London Valour, contribuendo al recupero dei corpi dei dispersi e della cassaforte di bordo, meritandosi un importante riconoscimento da parte dell’Ambasciata Britannica di Sua Maestà.

In ultimo ha Comandato la Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta in Torino. Per l’attività istituzionale svolta e i risultati conseguiti, per la lotta alla droga e alla criminalità organizzata, ha ricevuto attestati di merito nazionali ed esteri nonché dieci encomi solenni e numerose decorazioni e benemerenze; mentre per un atto di eroismo è stato insignito della Medaglia d’Argento al Valor Civile. E’ morto durante il servizio in un tragico incedente di elicottero nel 1998.