Pensava di farla franca per il fatto di essere incensurato ma probabilmente alcune frequentazioni sospette non sono sfuggite agli occhi degli uomini del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Bojano, agli ordini del Capitano Roberta Cozzolino, che grazie al loro fiuto e alla loro esperienza hanno deciso di tenerlo d’occhio.

I movimenti del giovane, un 23enne del posto, sono stati registrati dai militari che nelle scorse ore sono entrati in azione e hanno fermato il ragazzo, procedendo prima ad una perquisizione personale e successivamente a quella domiciliare, sia in un appartamento di Bojano che in un’altra abitazione che si trova in un comune dell’hinterland.

Qui i Carabinieri hanno rinvenuto la droga: 60 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina e 8 grammi di marijuana, tutto prontamente sottoposto a sequestro. Il 23enne è stato denunciato a piede libero con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.