«Mentre il Paese segue l’evoluzione della crisi politica, ad ovvie ragioni, vogliamo ricordare a chi di dovere che in questo momento va affrontato il tema che riguarda la seconda fase del piano vaccinale». Così la Segretaria della UIL, Tecla Boccardo.

Accelerare la prima e la seconda fase delle vaccinazioni, la velocità delle vaccinazioni misura il tempo per uscire prima dalla pandemia. Il Molise è una delle poche regioni a non avere una data ufficiale per la prenotazioni on line dei vaccini! La UIL MOLISE sta attivando un nuovo servizio per assistere gli anziani e le persone in difficoltà a prenotarsi on line.