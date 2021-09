Cronaca giudiziaria.

Rinvio a giudizio per un blogger venafrano.

Il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Isernia Dott. Marco Gaeta, ha rinviato a giudizio C. C. Blogger venafrano, il quale dovrà comparire presso il Tribunale di Isernia il giorno 14/3/2022 per rispondere del delitto di cui all’art. 595, 1 e 3 c C.P. .

All’uomo, già sottoposto a diversi procedimenti penali e con diverse condanne a suo carico, è stata applicata anche l’aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

-Questa volta, vittima del reato, persona offesa, è un noto imprenditore isernino.