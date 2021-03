SAN MARTINO IN PENSILIS. Blitz antidroga a San Martino in Pensilis nelle prime ore della mattina, coi Carabinieri del comando provinciale di Campobasso e la compagnia di Larino, in volo elicotteri e impiegate unità cinofile, coordinate dalla Procura di Larino. Si parla di una quindicina di perquisizioni almeno e di 5 arresti.