“Confermarsi e migliorare non era semplice, ma il Molise è riuscito nuovamente a stupire tutti. Era la scommessa dello scorso anno quando, secondo gli organizzatori, non sarebbe stato possibile superare la qualità del Molise alla Bit 2017. Invece siamo riusciti a vincere questa scommessa.

Alla Borsa internazionale del turismo la Borsa internazionale del turismo di Milano, une delle più importanti vetrine del settore a livello mondiale, una delle più importanti vetrine del settore a livello mondiale, domenica mattina abbiamo inaugurato lo spazio dedicato alla nostra regione, lo abbiamo fatto con diversi ospiti importanti come il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il sottosegretario ai Beni culturali, Dorina Bianchi. Siamo sempre più impegnati nel raccontare il Molise fuori dai confini regionali. Manifestazioni come queste ci fanno ben sperare.

Questo modo di presentare il Molise, partito con Expo 2015, ha visto il turismo nella nostra regione in forte crescita di anno in anno. Lo stand presente alla Bit conferma la nostra volontà di voler continuare a stupire basandoci su di una realtà che può attrarre turismo in tutti i mesi dell’anno.

Lo stand alla Bit propone al visitatore un percorso attraverso quattro ingressi, con una grande cupola che ricopre i cento metri quadri dell’area dove vengono proiettati video di affreschi e paesaggi. Il visitatore può poi sedersi in poltrona e, con una maschera 3D, fare un viaggio virtuale in casa nostra”.