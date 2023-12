di T.A.

La pubblicità, è risaputo, è l’anima del commercio. Dal che ci s’ingegna per promuovere al fine di lavorare. Esattamente quanto accade dappertutto, Molise compreso ovviamente, per ricavarne profitti. Si prenda Venafro dove, tra le tante prelibatezze e specialità tipiche locali per la delizia del palato, rientra a buon diritto IL BISCOTTO DI VENAFRO (in dialetto locale, “ I’ VSCUOTT’ “), il saporitissimo rustico a forma rotonda della cucina popolare. Gl’ingredienti ? Farina, lievito, sale, sapori vari ed acqua ; il tutto prima messo a lievitare e quindi a soffriggere nell’olio extravergine d’oliva venafrano perché sia croccante al punto giusto. “ Vscuott’ “ tanto prelibato e ricercato da entrare a pieno titolo nella tavola nuziale ! Dagli sposi infatti se ne regalano a numero dispari agli invitati a fine pranzo assieme alla bomboniera, perché li gustino nei giorni successivi a casa loro ! BISCOTTO DI VENAFRO prodotto oggi da tanti artigiani del posto e con decine di punti/vendita in città per la soddisfazione del palato di venafrani e forestieri di passaggio. Ed allora, dato il confortante e storico successo popolare del tipico rustico, ecco l’idea di un produttore che su megamanifesti di lati di strade urbani e statali che attraversano Venafro quale augurio natalizio e per promuovere il prodotto ha fatto stampare un bel biscotto a tutto tondo con la scritta “ BISCOTTO DI VENAFRO UNA STORIA TIPICA ”, quindi in primo piano il biscotto e in chiusura di messaggio augurale “ BUONE FESTE BBUONE “ ! No, non trattasi di errore di stampa, ma della trovata dell’artigiano/produttore per ribadire che trattasi proprio di rustico “ BBUONO”, cioè tanto saporito da meritare addirittura le due “ BB ” ! La prova della veridicità del messaggio pubblicitario ? Basta comprare IL BISCOTTO DI VENAFRO ed averne la piena conferma, tanto è saporito ! Nel frattempo BUON NATALE A TUTTI dal BISCOTTO DI VENAFRO !