COI BISCOTTI PER SOSTENERE LA RICERCA ED AIUTARE LE MAMME E I LORO BIMBI

“Mamma che buoni !”. Così i biscotti Telethon per sostenere la ricerca ed aiutare mamme e bimbi. Li propongono i volontari in rete per aiutare chi soffre. Trattasi di un’edizione speciale che testualmente recita : “Assapora tutta la dolcezza del cioccolato e l’aroma delle arance di Sicilia”. Il costo della confezione è di 15 euro e se interessati contattare 333/1670499 (Martina).