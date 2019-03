Nell’ambito del progetto SULLE ORME THE EARTH (viaggio alla scoperta of biodiversity) gli studenti della 4 elementare sezione B di Petacciato, si sono recati presso al foce del fiume Trigno per osservare alcune specie di uccelli. Tutti muniti di binocolo (eredità del Life Maestrale) gli studenti si sono sfidati in una gara di avvistamento e riconoscimento.

Gli uccelli sono forse gli animali più osservati e allo stesso tempo più enigmatici. Lo stesso Leonardo da Vinci li studiava cercando di imitarne il volo. Con questo progetto ABM propone un percorso per svelare i segreti di queste splendide creature, imparando a riconoscere gli uccelli che vivono intorno a noi, le forme, le loro abitudini, i loro richiami.

Nonostante la giornata ventilata il luogo, ha offerto numerose occasioni per conoscere specie nuove e vecchie. Ne sono state contate 12 tra cui il Fratino, l’Airone cenerino, l’Airone maggiore bianco, lo svasso maggiore, il Cormorano, il Martin pescatore ma anche il Verdone, il Fringuello, la Cannaiola, oltre al gabbiamo reale, al Beccapesci e la Gazza grigia.

La comitiva accompagnata dalle maestre Serafino Rosanna e Antonietta Ricci si sono spostati poi, presso il CEA di Petacciato, dove i volontari di Ambiente Basso Molise hanno tenuto una lezione di malacologia e hanno parlato (e fatto vedere i resti) di una Caretta caretta. Per i giovani allievi una giornata decisamente interessante e non facile da dimenticare