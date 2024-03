di T.A.

Il Molise esiste e rilancia per il proprio più soddisfacente futuro socio/economico. Trattasi di realtà di fatto e da più parti si sta operando nel merito. L’ultimo incentivo (in ordine di tempo) in tal senso arriva da Borghi Molisani/Cibi Molisani che così scrive : “Le Terre del Tartufo, come percorso culturale, prende il via da più parti d’Italia quali Fermo nelle Marche, Alba in Piemonte, Pieve Torina ancora nelle Marche, San Miniato in Toscana e dal Molise, territori di fatto insieme per un sistema integrato di carattere turistico/culturale in nome del tartufo”. Insieme quindi in nome di biodiversità e ruralità per il decollo di tante aree della Penisola, Molise compreso. Un’autentica “scommessa” in atto, su cui s’intende puntare in tutta determinazione.