Il bingo online in Italia ha chiuso il 2022 con una raccolta vicino ai 250 milioni di euro con il gap sui numeri del gioco terrestre che continua ad aumentare. Se infatti le sale continuano a chiudere una dopo l’altra, il bingo online digitale riesce a resistere nonostante la concorrenza degli altri giochi ben più moderni e al passo coi tempi. Vediamo in questo approfondimento cosa quali potrebbe essere il futuro dei giochi bingo online.

Com’è andato il 2022 del bingo online soldi veri?

Il bingo online quando è sbarcato 20 anni fa sui siti di gaming italiani aveva attirato l’attenzione degli appassionati in quanto molto simile alla tombola. Del resto il gioco del bingo era già conosciuto nelle sale di tutta Italia, che ora invece si trovano in serie difficoltà, e quindi l’online sembra essere l’unica strada per mantenere alti i fatturati… Ecco quindi che negli ultimi anni gli amanti del bingo, di tutte le sue versioni, sembrano aver scelto quella presente su internet come accaduto maggiormente durante la pandemia da covid. Ma anche a fine emergenza sanitaria il bingo online ha mantenuto la sua leadership con ottimi numeri.

La raccolta del bingo online soldi veri secondo le stime del libro blu di ADM hanno toccato una media di circa 20 milioni di fatturato al mese per un totale attorno ai 250 milioni nel solo 2022. Questi numeri del bingo online rappresentano ovviamente solo una piccola fetta di mercato di un mondo, quello del gaming che al momento è trascinato da betting e casino. Il bingo online soldi veri nonostante questo, ha saputo mantenere una nicchia di fedelissimi che continua ogni giorno a divertirsi con numeri, estrazioni, bonus e jackpot. Ma è normale che i vertici delle sale da giochi digitali si stiano ponendo il problema di quanto il bingo online italiano possa ancora ritenersi performante.

Cosa aspettarci nel 2023 per il bingo online Italia?

Se il bingo online digitale dovesse mantenere il trend avuto negli ultimi anni, dalla pandemia fino ad oggi, il futuro delle sale tradizionali sembra segnato definitivamente. I giochi bingo online quindi rischiano di essere i primi a soppiantare al 100% i loro omonimi retail ma forse è meglio attendere i primi dati del 2023 per arrivare a conclusioni così forti. Il bingo online ha la capacità di resistere al cambiamento che lo circonda e rimanere immutato nel tempo, ma se questo sia un bene o un male per il bingo online in Italia e le tante realtà del gioco legale solo i numeri del primo semestre forniti da ADM potranno dircelo. Il bingo grazie ai bonus dovrà cercare di attrarre nuovi utenti con jackpot importanti come succede per le lotteria, per il superenalotto o per i gratta e vinci.

Il bingo online in effetti è l’unico gioco della galassia web che non si è modernizzato nel tempo a differenza di scommesse, virtual e casino che invece grazie al grosso lavoro delle software house internazionali riescono a stare al passo coi tempo e rimanere aggiornati contro i tentativi di truffa che sul web negli ultimi anni spopolano. Le regole del bingo online che sono molto simili alla tombola che si giocava fino a pochi anni fa in famiglia sotto le feste natalizie e per questo eventuali stravolgimenti potrebbero non essere graditi dagli utenti. Le aziende di bingo online italiano sono quindi fra due fuochi, ovvero accontentare la clientela e rimanere fedeli alle tradizioni da una parte ma riuscire a restare in testa alle classifiche di gradimento dall’altra.

In conclusione possiamo ipotizzare che il bingo online digitale possa camminare con le proprie gambe ancora per diversi anni senza doversi appoggiare al comparto fisico che invece, come confermano i numeri è destinato a fallire come sta accadendo per tutte le sale da gioco in Italia.