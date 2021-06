di Giovanni Minicozzi

Il consiglio del ministri, su proposta della ministra Maria Stella Gelmini di Forza Italia, ha impugnato il bilancio di previsione e la legge di stabilità approvati a maggioranza dal consiglio regionale. Di fatto il governo ha bocciato tutte le previsioni di bilancio predisposte dal dottore commercialista Donato Toma e dalla sua giunta e adesso gli impegni di spesa sono bloccati con gravissimo danno per le famiglie e per le imprese.

In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale si può procedere solo con l’ordinaria amministrazione. Peraltro sia il bilancio di previsione sia la legge di stabilità erano stati sonoramente bocciati dal collegio dei revisori dei conti e dalle minoranze politiche a Palazzo D’Aimmo. La capogruppo del partito democratico Micaela Fanelli, da noi contattata, striglia Toma e la sua maggioranza;

“Prima la bocciatura del Governo sul rendiconto 2019, ora su previsionale e legge di stabilità. Una pagina nera e integralmente negativa per il prof Toma e per il governo di centro destra. E non consola poter dire ‘avevamo ragione noi’, come i fatti e gli atti stanno dimostrando. In Consiglio, infatti, avevamo ripetutamente messo in guardia la maggioranza che pervicacemente ha deciso di proseguire sulla strada dell’errore con una gestione economico-finanziaria fallimentare. E avevamo messo in guardia leggendo i pareri negativi dei revisori che chiedevano di non accendere nuovi mutui e non commettere altri sbagli che evidentemente sono stati fatti. Non consola, perché ci ritroviamo con una regione paralizzata. I danni sono per le imprese, le famiglie, i cittadini. Che se ne ricorderanno bene! ” – ha dichiarato Fanelli.

Non trovo le parole ne’ gli aggettivi appropriati per commentare simile disastrosa situazione voluta con arroganza e pervicacia dal presidente Toma il quale peraltro ha fama di essere un bravo commercialista. Ma, guarda caso, è stato sonoramente bocciato sia dal governo nazionale sia dalla ministra Maria Stella Gelmini appartenente al suo stesso partito, ovvero a Forza Italia.

POVERO MOLISE!