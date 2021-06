Abbiamo registrato l’opinione di Tecla Boccardo:

La bocciatura del previsionale e sulla legge di stabilità, evidenzia ancora una volta che in Molise si naviga a vista, perché si tratta di importanti strumenti di programmazione e di definizione degli obiettivi dell’ente regionale attraverso la sistematica imputazione delle risorse. Ma sono anni che come parti sociali contestiamo il bilancio nel merito e nel metodo di confronto a dir poco assente o a mala pena rituale. Un bilancio senza un’anima, dove le uniche risorse fresche sono quelle che arrivano dai fondi europei, un bilancio di fatto impantanato in impegni di spesa che si ripetono di anno in anno, che da decenni risorse che andrebbero liberate . Una domanda a questo punto ci sorge spontanea, dove porteranno il Molise senza una vera programmazione? Senza un’idea di sviluppo e in assenza della definizione delle strategie per lo sviluppo sostenibile come faremo ad ottenere i finanziamenti del PNRR?

Un Molise appesantito dal debito, senza strategie per lo sviluppo senza competitività, senza riforme vere non potrà trasformare i mutui in debito buono per gli investimenti di cui il molise ha bisogno!

Tecla Boccardo