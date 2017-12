Il 2017 si chiude con un bilancio positivo per la società di atletica termolese Runners Termoli. Il sodalizio che opera sul territorio da dodici anni e si occupa di atletica leggera a 360 gradi con l’organizzazione di manifestazioni sul territorio molisano e con l’attività svolta sia dal settore master che in quello assoluto, non trascurando quello giovanile che grazie al prezioso contributo di tecnici qualificati fino al livello specialistico, fornisce nuovi talenti.

Punta di diamante della Runners Termoli l’atleta Piero Biagio Mignogna, giovane da 1h16’ in mezza maratona, in continua evoluzione sportiva. Nell’anno di riferimento ha vinto le gare di Cercemaggiore, Petrella Tifernina, San Martino in Pensilis, Deco-Colle di Colle Sannita, la classica d’inverno tra i comuni di Castel Pagano e Santa Croce del Sannio, Cercepiccola e Corriloie di Riccia, salendo sul podio di tutte le gare che si sono svolte in regione, piazzandosi nei primissimi posti anche nelle extraregionali. In rosa l’atleta Candida Pascale che oltre a vincere il titolo di campione regionale di corsa campestre 2017 categoria SF45, ha collezionato una serie di prime posizioni sul podio, sia assoluto che di categoria, vincendo la gara di Riccia 2017 e la San Giacomo Sotto le Stelle Trail.

Nelle distanze lunghe buone prestazioni sono state ottenute da Luisa Canonico con un ottimo 3h28’ alla Maratona di Roma e un terzo posto al Challenge 13 + 30 km di notturna a Firenze. Da mettere in evidenza le prestazioni di un altro giovanissimo atleta tesserato con la Runners Termoli, categoria promesse proveniente dal Gambia, Lamin Sanneh che nelle gare svolte ha sempre segnato il passo dei suoi inseguitori. Vincitore della Corsa del Cuore a Termoli, della Last Drink Summer e della Lart e Posht di Portocannone, ha ottenuto un ottimo piazzamento al Trofeo Colella di Foggia con il tempo di 2’37” sui 1000 metri, la vittoria a Isernia negli 800 metri in 2’ netti e il primato regionale sui 400 hs ottenuto a Campobasso con il crono di 56”55.

Ancora nel settore master femminile da segnalare i primati personali ottenuti nella mezza maratona delle cattedrali (Bisceglie-Giovinazzo) dal presidente Angela Costantiello, da Stefania di Lisa e Angela Rinaldi. Per quanto riguarda il settore Trail doverosa menzione del “tigre” appellativo appropriato per l’atleta Agostino Cipolla cat. SM65 che mette in risalto la sua caratteristica grinta sfoggiata in ogni gara dove puntualmente conquista le più alte posizioni di categoria. Tanti gli atleti che hanno contributo a portare in alto il nome della blasonata società, da Luca Santopuoli fortissimo atleta sempre in piazzamento a Mirco Recchi che da anni milita con i Runners di Termoli ottenendo tempi e successi di rilievo nelle distanze maggiori.

Nella velocità, in evidenza Antonio Salierno che nella stagione ha ottenuto buoni risultati 11’65 nei 100 m, 23’77 nei 200 m e 56’79 nei 400. Nell’alto Fiorenzo Bruno con 1m65cm. Senza tralasciare i giovanissimi con i continui ed evidenti risultati conseguiti dall’esordiente Violante Menadeo e dalla ragazza Martina Meola, il 2018 vedrà costituito il tridente con Piero Biagio Mignogna in testa ed al suo fianco Lamin Sanneh e Andrea Muratore.

Quest’ultimo da pochissimo tesserato con i Runners, ha già messo in mostra il suo carattere sportivo che seguito dal suo tecnico specialista, gli ha permesso di scremare i tempi fino a raggiungere la terza posizione di categoria e il 14° piazzamento assoluto nella mezza maratona delle cattedrali chiusa in 1h25’14”. A impreziosire il palmares della squadra due nuove atleti di caratura che faranno parte dei progetti del team per il 2018.