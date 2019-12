“L’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario durante il sopralluogo effettuato presso la biblioteca “Pasquale Albino” di Campobasso ha suggerito un differente impiego dei 421.730 euro destinati nel giugno scorso alla messa in sicurezza dell’edificio e al suo adeguamento alla normativa antincendio, riconoscendo l’urgenza di un più vigoroso intervento di recupero del patrimonio librario, nonché di risanamento della sede”.

Lo dichiara Rosa Alba Testamento, Portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e componente della Commissione Cultura, ricevendo una nota ufficiale della Direzione Generale Biblioteche del Mibact.

“Tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Istituto centrale – continua la Portavoce – si avvieranno quindi le operazioni di disinfestazione dei volumi, la sanificazione dei locali, la sistemazione o sostituzione di infissi, l’ammodernamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, tutte operazioni che si sono rilevate necessarie e prioritarie”.

“Contestualmente sono stata informata dal Segretario Regionale del Mibact, Professor Leandro Ventura, dell’assegnazione di ulteriori 420.000 euro, che saranno impiegati nella realizzazione di altri interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio e degli impianti, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione Incendi, indispensabile per la riapertura, attività per le quali è imminente la partenza dei bandi di gara” – conclude Testamento.