BIANCHI, PRIMARIO DI ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA AL VENEZIALE DI ISERNIA, “ IL NUMERO CHIUSO A MEDICINA VA RIMOSSO PERCHE’ FAVORISCE NEGATIVITA’ “

Ancora un “no” netto e sostanziale al numero chiuso a medicina e chirurgia, norma in piedi da qualche anno. Arriva da un “addetto ai lavori” di primo piano, il primario di ortopedia/traumatologia al Veneziale di Isernia, dr. Enzo Bianchi. Il professionista interviene dopo che questo organo d’informazione ha “scagliato” la prima pietra sul tema tanto discusso, appunto il numero chiuso alle facoltà di medicina e chirurgia d’Italia, riportando le tesi del Presidente della Campania De Luca che nel proprio territorio ha invitato a rimuovere il principio e dell’ex Presidente della Provincia d’Isernia, Mascio, a loro volta contrari a tale numero chiuso. Il primario del Veneziale è assolutamente esplicito e diretto sulla questione, che attacca senza tanti fronzoli : “Va rimosso il numero chiuso alle facoltà di medicina e chirurgia -afferma in tutta convinzione e con cognizione di causa il dr. Bianchi- in quanto foraggia la casta e favorisce mazzette. Personalmente mi iscrissi alla facoltà di medicina dell’Università Statale di Napoli quando non esisteva il numero chiuso, ho studiato, mi sono impegnato, mi sono regolarmente laureato ed oggi esercito la bellissima professione medico/scientifica. Mi domando e chiedo a chi legge : col numero chiuso il figlio di Nunzio “Biancone” -come i concittadini usavano chiamare mio padre che lavorava in opere pubbliche e private- diventava medico?”. Sulla questione futuromolise attende altri contributi da pubblicare.

T.A.