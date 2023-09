di T.A.

ENZO BIANCHI (MINORANZA COMUNALE DI VENAFRO), “E’ IL SENSO DI APPARTENENZA CHE MANCA A CERTI AMMINISTRATORI VENAFRANI”

Dura reprimenda del dr. Enzo Bianchi, minoranza al Comune di Venafro, in materia di fattività ed impegno degli amministratori che governano l’ente locale cittadino. Ecco quanto l’ortopedico afferma: “E’ il senso di appartenenza che manca a certi amministratori. Quelli del passato producevano tutt’altro, ad esempio in materia di sfruttamento delle risorse idriche venafrane. Le nostre acque oltre a “rinfrescare” i cuori, producevano energia elettrica utile alla Città. Perché non riprendere i vecchi progetti ancora attuali per rivalutare tutta l’area delle sorgenti oggi invase da sterpaglie e l’antica centrale idroelettrica ? Qualche tecnico attuale rimane contrariato nell’ammirare le antiche tecnologie abbandonate a se stesse ! Altro che museo dell’industria ! Le foto che invio sono assolutamente esplicative di abbandono, incuria e della non appartenenza cui facevo riferimento in apertura di dichiarazioni !. Ecco le foto che “dicono” delle distrazioni e noncuranze in atto !”