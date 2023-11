di Redazione

Il sito Mamme per la salute, si mette in evidenza un altro dato allarmante per l’ambiente della Piana di Venafro. La cangerogenicità del benzo -a- pirene che ha superato i limiti giornalieri nelle rilevazioni dell’ARPA Molise.

I dati emergono dal report annuale della qualità dell’aria 2022 della Regione Molise. “Il quadro che viene fuori dal monitoraggio del 2022 è la persistenza delle criticità legate ai livelli di ozono e dei valori di polveri sottili nella città di Venafro, dove la stazione di monitoraggio Venafro2 ha fatto registrare 60 superamenti del limite giornaliero a fronte dei 35 consentiti dalla legge, a cui si aggiunge il superamento del limite annuale del Benzo-a-pirene.”