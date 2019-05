“La firma, da parte del ministro Bonisoli, del decreto che istituisce presso il Mibac gli elenchi nazionali dei professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, è un’ottima notizia per tutto il settore.

I sette elenchi professionali (archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell’arte) valorizzano i tanti professionisti, anche molisani, impegnati nel settore, che finalmente si vedono riconosciute le competenze e le specializzazioni acquisite in anni di studio e di attività sul campo.

Ecco perché siamo particolarmente soddisfatti di questo provvedimento, frutto del lavoro di mesi e dell’ascolto delle esigenze delle categorie coinvolte, con la costante attenzione del ministro Bonisoli e il nostro contributo in Parlamento.

Ora il nostro impegno sarà massimo anche per il riconoscimento di altre importanti professioni che, seppur non previste dalla legge 110 del 2014, già da anni ricoprono un ruolo fondamentale nel comparto. Mi riferisco all’educatore museale, al tecnico museale e divulgatore per i beni naturalistico-scientifici, all’esperto di informatica per i beni culturali e al paleontologo.

Anche su questo il Ministro Bonisoli, in più occasioni, ha dato garanzie sull’ impegno del suo dicastero e con lui continueremo a lavorare in piena sinergia. Lo afferma la deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura Rosa Alba Testamento.