di Redazione

Riapre a Benevento per la catena di Dodeca’ il supermercato di Via Pietro Nenni. Una esperienza di spesa completamente rinnovata con la qualità e il risparmio di sempre. Un impegno nella continuità, quello in cui è impegnato anche il gruppo alimentare dell’imprenditore venafrano Antonino D’Appollonio. “Un risultato importante per la città anche per la salvaguardia dei numerosi posti di lavoro e quindi dei dipendenti – dice a margine della cerimonia di inaugurazione il Sindaco della città, Clemente Mastella – un ringraziamento agli imprenditori che hanno inteso investire a Benevento, a loro i miei auguri di buon lavoro.”