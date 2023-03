E’ primavera, finalmente ! Ed anche le scolaresche dell’infanzia vengono portate in giro ad “assaporare” la

nuova stagione

Loretta Goggi ne “Io nascerò” canta “ … maledetta primavera … “, nonostante la trasmissione tv di cui è

protagonista s’intitoli “Benedetta Primavera”. In effetti la nuova stagione, la primavera appunto, è da

salutare ed accogliere con entusiasmo e tante “benedizioni”, vuoi per i colori della natura che prendono

meravigliosamente a comparire un po’ ovunque, vuoi per il “risveglio” del territorio dopo il lungo letargo

invernale e vuoi per le temperature finalmente più miti che invitano allo sport all’aperto ed alle

passeggiate. E puntuali anche le scolaresche dell’infanzia a Venafro come altrove nella mattinata stanno

girando per l’abitato cittadino accompagnate da docenti e personale della protezione civile, proprio per

prendere a “gustare” i pregi della nuova stagione appena sbocciata. Primavera quindi sinonimo di bel

tempo e piacevoli contatti con la natura. E’ come se natura, donne ed uomini ci si “risvegliasse” tutti

assieme, prendendo a vivere diversamente. Contatti col territorio, rapporti sociali con tutti e voglia di uscire

ed incontrare il prossimo tra gl’ingredienti del tempo primaverile, sinonimo appunto delle abitudini che

ripartono alla grande. E all’unisono la natura fa esattamente lo stesso, mostrando i propri vivacissimi colori

del periodo. E primavera è sinonimo anche di colture stagionali, di nuovi prodotti naturali della terra e di

raccolte particolari per pietanze genuine e saporitissime. Si prendano ad esempio gli asparagi, che è un

piacere trovare tra ulivi e nel verde delle siepi per gustosissime frittate, per saporitissimi fritti e per condire

alla grande un bel piatto di spaghetti, arricchito il tutto con l’olio bio ed extravergine della terra molisana.

Ed allora benedetta benvenuta primavera, tempo del sole e della natura ricca, prodiga e mite !