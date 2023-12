di T.A.

Nel periodo tanti presepi un po’ dappertutto. Nelle chiese, nelle case, nei negozi, nelle attività industriali, negli uffici, praticamente ovunque per portare calore, significati e segni dell’evento imminente : la nascita del Figlio dell’Uomo. A tanto, come scritto, non sfuggono i luoghi di culto che quasi fanno a gara per proporre e presentare composizioni della natalità. E tutte sono particolarmente belle e da ammirare. Si prendano le decine e decine di mini presepi allestiti dai fanciulli della parrocchia dei Santi Simeone e Caterina della Venafro Antica sugli altari all’interno della monumentale Chiesa dell’Annunziata, indubbiamente il luogo di culto in stile barocco più suggestivo e ricco d’arte del Molise. Ne sono dimostrazione le continuative presenze di forestieri ed appassionati d’arte sacra che di continuo la visitano per ammirare. Ebbene all’Annunziata, come scritto, i fanciulli ambosessi della parrocchia del centro storico venafrano con l’aiuto (forse …) di mamme, papà e signore del catechismo hanno esposto sugli altari laterali della chiesa decine e decine di mini presepi, tutti belli, tutti assai significativi e tutti assolutamente da ammirare per la ricchezza dei loro contenuti. Presepi realizzati in modi diversi, concepiti in maniera differente l’uno dall’altro, chi di legno, chi di stoffa, chi di carte e chi con materiali i più disparati, dalle dimensioni varie, ma tutti capaci di attrarre e meravigliare positivamente, in quanto unici e particolari. Qui si presentano alcuni dei tanti, per motivi di spazio. Per cui “ BRAVE FANCIULLE, BRAVI RAGAZZI ! “ per la vostra bella inventiva a conferma della soddisfacente crescita nella fede e nei valori di ciascuna/o di voi.