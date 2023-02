La Chiesa dell’Annunziata a Venafro arricchita dai bellissimi presepi di fanciulle e fanciulli venafrani

Uno spettacolo sempre magnifico ed attraente a vedersi nonostante sia trascorso il tempo natalizio, periodo dell’anno in cui si é soliti allestire suggestivi presepi per celebrare la nascita del Figlio del’Uomo. Lo spettacolo è quello offerto dalle diverse decine di presepi di ogni foggia e fattezza esposti nella Chiesa dell’Annunziata, pregevole luogo di culto in stile barocco nel cuore del centro storico venafrano, sui numerosi altari della storica chiesa cittadina. A realizzarli fanciulle e fanciulli della Parrocchia dei Santi Simeone e Caterina di cui l’Annunziata fa parte, ovviamente con la vicinanza delle mamme e dei papà. Ne erano scaturiti presepi particolari, belli e da ammirare, tanto da deciderne l’esposizione continuativa nell’Annunziata perché tutti vedessero ed ammirassero. La presente citazione, corredata di foto assai significative e tali da magnificare i lavori presepi ali, intende dare atto a tanti dell’impegno e del lavoro svolto : innanzitutto ai piccoli realizzatori e realizzatrici dei presepi, quindi a quanti nelle famiglie con loro si sono prodigati, dopodiché agli animatori della Parrocchia, alle assistenti dell’oratorio ed allo stesso Parroco che ha fortemente voluto il tutto. Perciò complimenti a tutti per quanto si è saputo ideare e realizzare.