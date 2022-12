Una iniziativa editoriale altamente socio/umanitaria per aiutare a debellare la violenza sulle donne. E’ quanto si prefigge l’antologia di autrici varie”Bella per sempre”, appena presentata a Venafro e in diversi Comuni campani, coi primi riscontri nell’opinione pubblica quanto mai positivi. Ne parla una delle autrici ospitate nell’antologia : “Il testo è presente in diverse librerie, a Venafro la si trova da “Athena”, –afferma Virginia Ricci- e la cosa da rimarcare è che, tolte le spese di stampa, il ricavato delle vendite verrà devoluto ad una onlus impegnata a combattere la violenza sulle donne. Siamo certe del sostegno di tutti alla nostra iniziativa editoriale, data la precisa finalità”.