Il prossimo 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e ovunque si sottolinea e si stigmatizza quanto continua a verificarsi di negativo e violento sulle donne. Il Molise non sfugge a siffatta campagna informativa ed anche dall’area occidentale della regione si segnalano interventi ed iniziative al riguardo. Tra cui appunto la stampa di “Bella per sempre”, antologia edita da Volturnia Edizioni col contributo di tante autrici. Una di queste parla del testo : ”Siamo diverse scrittrici che abbiamo contribuito alla stesura di questa antologia –afferma appunto una delle autrici- un volume che di leggiadro ha davvero poco. Trattasi di un compendio di storie vere che sottolineano le tristi realtà nelle quali le donne si sono trovate ad interagire. Stavolta le voci delle donne sono state messe per iscritto affinché restino lì, nero su bianco, affinché vengano ascoltate e non respinte in un mare di luoghi comuni”. Le autrici in antologia : Doris Contreras, Mihaela Suman, Elena Ruzza, Anna Rita Mascio, Ida Di Ianni,Virginia Ricci, Elena Grande, Edvige Gioia, Maria Grazia Rossi,Matilde Iaccarino, Lady Marion, Elina Miticocchio, Cinzia Di Francia, Rossella Santoro, Rosanna Lemma e Rossella De Magistris.