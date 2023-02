Continua a “camminare” per le regioni del centro Italia “Bella per Sempre”, l’interessante antologia a più voci al femminile edita in Molise e che propone storie di femminicidi e violenze di genere. Un testo “forte” che dopo le presentazioni a Venafro, Isernia ed altrove in Molise, si accinge a valicare i confini regionali per approdare in Campania. “Bella per sempre”, presenti talune sue autrici come Ida Di Ianni, Edvige Gioia, Elena Grande e Virginia Ricci, verrà illustrata domani 14 febbraio presso la Biblioteca di Caivano (Napoli) nell’ambito della manifestazione Universo Donna. Il tutto è promosso dal Comitato per la valorizzazione della cultura storica del territorio campano