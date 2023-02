Pini mediterranei, bellissimi, alti e magnifici alla vista, ad impreziosire di verde e di aria salubre l’accogliente e verdeggiante pianura venafrana. E nel cuore di tale vasta piana dell’estremo Molise occidentale ecco la bella e spaziosa Via Maria Pia di Savoia (dalla sua denominazione si ricava l’impronta regia nell’area venafrana nei tempi trascorsi), strada di diversi km. che la solca per le finalità del lavoro agricolo e per raggiungere attività imprenditoriali, sedi lavorative e dimore private di quanti hanno scelto di vivere in campagna. Tutto bene e tutto accogliente e positivo, se non fosse per un potenziale ma reale pericolo che devono ogni giorno fronteggiare quanti per lavoro, residenza e altro percorrono su gomma tale Via Maria Pia di Savoia.

Il pericolo, già concretizzatosi purtroppo in diversi incidenti con auto coinvolte, è rappresentato dalle radici superficiali dei predetti maestosi pini mediterranei che, cresciuti tantissimo a ridosso della sede stradale in questione, hanno finito per alterare l’asfalto di Via Maria Pia di Savoia, creando pericolosi dossi ed avvallamenti. Siffatti ostacoli, alti anche diversi centimetri, compaiono improvvisamente nel bel mezzo della strada, tanto da aver procurato -come appena accennato- sbandamenti e fuoriuscite di vetture dalla sede stradale, costringendole nelle cunette laterali. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze fisiche per le persone coinvolte, ma lo spavento e i danni ai mezzi su gomma coinvolti sono risultati tanti. Ergo, conviene intervenire eliminando dossi, avvallamenti e pericoli prima che sia troppo tardi. Soprattutto per garantire sicurezza e tranquillità a quanti percorrono l’arteria.

Ad onor del vero, visto l’estendersi dei dossi e degli avvallamenti, si era intervenuti mesi addietro nei punti critici della Maria Pia, rifacendo l’asfalto e risolvendo avvallamenti e dossi. Ma il naturale progredire delle radici di pini mediterranei ripropone oggi in toto il problema/pericolo, sicché occorre tornare ad intervenire. In effetti taluni di tali enormi alberi sono troppo a ridosso della sede stradale, sicché le loro possenti radici hanno facilmente ragione dell’asfalto in costanza di rimedi ed interventi non risolutivi. Per garantire la piena sicurezza e tranquillità a quanti ogni giorno si servono della Maria Pia si richiedono adempimenti completi, la cui individuazione compete ad esperti in materia. Agricoltori, residenti e lavoratori della zona interessata attendono …